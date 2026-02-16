Censimento alloggi di Edilizia residenziale pubblica, la Regione ha convalidatoi dati del patrimonio abitativo del Comune di Brindisi

Il Portale Unico dei Servizi per l’Housing (PUSH) della Regione ha convalidato i dati del censimento degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Brindisi. Il patrimonio abitativo pubblico dell’Ente comunale, infatti, nelle sue varie tipologie consta di circa un migliaio di unità e nel PUSH oltre ai dati catastali e amministrativi è indicato anche lo stato dell’alloggio.

“L’elenco del patrimonio abitativo riveniente da Edilizia residenziale pubblica è parte del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale di Brindisi nella prossima seduta dell’Assise civica – ha riferito l’assessore al Patrimonio, Caterina Cozzolino – e, una volta approvato, si provvederà alla redazione dei Piani di vendita in base alla legge 560/1993 che disciplina la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.