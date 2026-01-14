Centrale Cerano – Oggi question time alla Camera dell’on. D’Attis

Ecco la nota dell’on. D’Attis (Fi):

Oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 15.30 circa, con il collega Alessandro Battilocchio interrogheremo il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto sulle decisioni che riguardano la fase post-carbone delle centrali Enel di Brindisi e Civitavecchia.

Come dal primo momento, insieme, abbiamo fatto in modo che la vicenda non fosse relegata solo all’ambito locale ma che fosse, al contrario, posta all’attenzione del Parlamento e del Governo in maniera aperta e trasparente.

Le norme proposte da noi hanno avviato la fase di conversione industriale che va comunque ancora sostenuta con decisioni chiare e definitive.

Il question time in diretta dalla Camera dei deputati si puó seguire su Rai3 oppure sul canale youtube https://www.youtube.com/live/Cnjs83yowUM?si=40Wfb03WfjWtkdEy