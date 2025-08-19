Facebook Instagram
Centri di raccolta inagibili – Ass. Antonucci: “Ho contattato l’azienda per il rispetto del capitolato d’appalto. Da domani saranno entrambi ripristinati”

“I centri di raccolta dei rioni Sant’Elia e Paradiso devono funzionare a pieno regime nei tempi e nei modi concordati, così come stabilito nel capitolato d’appalto. Ecco perché, dopo la segnalazione ricevuta a mezzo stampa, ho immediatamente contattato l’azienda ricevendo assicurazioni sull’immediato ripristino (entro la giornata di domani) di entrambe le strutture. Ovviamente ho avvisato il Dec per i provvedimenti sanzionatori del caso”.

Lo afferma l’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci

