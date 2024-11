Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 63 annunci di lavoro sul portale regionale “LavoroXTe”

63 annunci di lavoro per 175 figure professionali: è il dato registrato nella settimana dal 4 novembre, relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel Report settimanale appena pubblicato, visionabile al seguente link: https://rb.gy/n66xpv. Le offerte, consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego e veicolate anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Questa settimana si registrano 68 posti vacanti nel settore sanitario su Brindisi e provincia, 50 nel turismo, 12 nei servizi alla persona, 9 nel metalmeccanico, 6 nella vigilanza, edilizia 6, logistica 6, servizi 5, commercio 4, tecnico 2, ristorazione 2, immobiliare 2, contabile 2, artigianato 1, e amministrativo 1.

In occasione della Recruiting week dedicata ai settori sanitario, socio-sanitario e socio-pedagogico sono state pubblicate numerose offerte.

La settimana di selezioni in presenza si svolgerà dal 18 al 21 novembre

prossimi con il seguente calendario:

lunedì 18 novembre, presso le sedi dei cpi di Gallipoli, Maglie, Campi

Salentina; martedì 19 novembre, presso le sedi dei cpi di Galatina,

Poggiardo, Francavilla Fontana, Castellaneta-Massafra;

mercoledì 20 novembre, presso le sedi dei cpi di Tricase, Martano, Ostuni, Taranto-Martina Franca; giovedì 21 novembre, presso le sedi dei

cpi di Nardò, Casarano, Lecce, Brindisi, Manduria-Grottaglie.

Nella settimana dal 25 al 29 novembre, invece, nell’ambito della Strategia

#mareasinistra della Regione Puglia, si proseguirà con i colloqui online

riservati a candidati che vivono fuori regione e vogliono cogliere l’occasione per

tornare o trasferirsi in Puglia.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.