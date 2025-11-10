Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 69 annunci di lavoro e 349 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Brindisi, 10 novembre 2025 – I DATI DEL 44° REPORT. Il 44° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 69 annunci attivi, per un totale di 349 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 234 figure ricercate. Al secondo posto si posiziona il settore commercio con 34 risorse richieste, mentre al terzo troviamo il comparto amministrativo con 21 posizioni aperte . Segue l’ambito socio-sanitario con 14 figure ricercate, il settore metalmeccanico con nove figure ricercate, il settore edilizia con sei posizioni ricercate. Segue il settore assicurativo con cinque figure richieste e il comparto logistica con quattro posizioni aperte. Quattro risorse richieste anche per il settore elettromeccanico e tre figure ricercate per trasporti. Sono richieste due risorse per l’ambito tessile, due per contabile, due per artigianato, due per servizi alla persona, due per impiantistica elettrica. Si registra una posizione aperta per il comparto tecnico e una per alimentari.

Si registra una posizione aperta per le categorie protette ex art. 1 L.68/99 e due posizioni per le altre categorie protette.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

IL CAMPER DEL LAVORO, SPORTELLO MOBILE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 10 al 13 novembre a Erchie, Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni.

L’obiettivo è portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori, avvicinando le politiche attive del lavoro anche alle comunità più periferiche. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, prevede un supporto concreto e personalizzato per cittadini e imprese: orientamento professionale, aiuto nella stesura e aggiornamento del CV, consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e informazioni utili anche per chi assume. Il progetto si inserisce anche nel quadro delle azioni contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.