Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 70 annunci di lavoro e 139 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

OCTOBER JOB DAY A OSTUNI Giovedì 22 ottobre 2026, la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni ospiterà l’October Job Day.

L’iniziativa, organizzata da ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Ostuni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ostuni, nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo alle aziende partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati.

L’October Job Day offre un’opportunità unica alle imprese interessate al recruiting di personale e a tutti i talenti alla ricerca di nuove prospettive occupazionali.

Durante la giornata, le aziende coinvolte avranno la possibilità di incontrare i candidati, presentare le proprie realtà produttive, illustrare i profili professionali ricercati e raccogliere curricula. Parallelamente, i partecipanti potranno conoscere da vicino le opportunità occupazionali offerte dalle imprese del territorio, approfondire i requisiti e le competenze richieste e confrontarsi con i rappresentanti aziendali.

Il Job Day si configura, quindi, come uno spazio di incontro e dialogo tra imprese e candidati, volto a favorire la conoscenza reciproca e a valorizzare competenze, talenti e aspirazioni, creando le condizioni per nuovi percorsi di inserimento e crescita professionale.

Le aziende interessate ad aderire gratuitamente all’October Job Day possono farlo entro il 18 ottobre 2026 , prenotando uno spazio riservato attraverso la compilazione del form al seguente link https://shorturl.at/W3oGg.

Gli aspiranti candidati alle offerte di lavoro possono scoprire le opportunità e candidarsi qui https://lavoroperte.regione.puglia.it/offerte-lavoro/vacancy/cerca?query=octoberjobday

Il 39° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 70 annunci attivi, per un totale di 139 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore edilizia con 44 posizioni, segue commercio con 25, metalmeccanico con 15, ristorazione con 13, turismo con 10, elettromeccanico con 10, sanità con 4, tessile con 3, logistica, agricoltura e zootecnia, artigianato e contabile 2, servizi alla persona, industria alimentare, ingegneristico, energetico 1.

Si segnalano 3 opportunità di lavoro riservate alle categorie protette.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, i corsi serali per adulti, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento