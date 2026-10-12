Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 70 annunci di lavoro e 139 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

OCTOBER JOB DAY A OSTUNI Giovedì 22 ottobre 2026, la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni ospiterà l’October Job Day.
L’iniziativa, organizzata da ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Ostuni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ostuni, nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo alle aziende partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati.
L’October Job Day offre un’opportunità unica alle imprese interessate al recruiting di personale e a tutti i talenti alla ricerca di nuove prospettive occupazionali.
Durante la giornata, le aziende coinvolte avranno la possibilità di incontrare i candidati, presentare le proprie realtà produttive, illustrare i profili professionali ricercati e raccogliere curricula. Parallelamente, i partecipanti potranno conoscere da vicino le opportunità occupazionali offerte dalle imprese del territorio, approfondire i requisiti e le competenze richieste e confrontarsi con i rappresentanti aziendali.
Il Job Day si configura, quindi, come uno spazio di incontro e dialogo tra imprese e candidati, volto a favorire la conoscenza reciproca e a valorizzare competenze, talenti e aspirazioni, creando le condizioni per nuovi percorsi di inserimento e crescita professionale.
Le aziende interessate ad aderire gratuitamente all’October Job Day possono farlo entro il 18 ottobre 2026, prenotando uno spazio riservato attraverso la compilazione del form al seguente link https://shorturl.at/W3oGg.
Gli aspiranti candidati alle offerte di lavoro possono scoprire le opportunità e candidarsi qui https://lavoroperte.regione.puglia.it/offerte-lavoro/vacancy/cerca?query=octoberjobday
Il 39° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 70 annunci attivi, per un totale di 139 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.
A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore edilizia con 44 posizioni, segue commercio con 25, metalmeccanico con 15, ristorazione con 13, turismo con 10, elettromeccanico con 10, sanità con 4, tessile con 3, logistica, agricoltura e zootecnia, artigianato e contabile 2, servizi alla persona, industria alimentare, ingegneristico, energetico 1.
Si segnalano 3 opportunità di lavoro riservate alle categorie protette.
Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.
Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, i corsi serali per adulti, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.
Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.
Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.
Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.
Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento