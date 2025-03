Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 80 annunci di lavoro sul portale regionale “LavoroXTe”

Brindisi, 3 marzo 2025 – 80 annunci di lavoro per 513 figure professionali: è il dato registrato nella settimana dal 3 al 10 marzo 2025 relativamente alla ricerca di personale ed inserito nel Report settimanale appena pubblicato, visionabile al seguente link:https://rb.gy/n66xpv. Le offerte, consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego e veicolate anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Nello specifico, si registrano: nello specifico, si registrano: 353 posti vacanti nel settore turismo su Brindisi e provincia, ristorazione 64, pulizie 30, marketing 15, edilizia 15, metalmeccanico 9, servizi 5, termoidraulico 4, commercio 3, trasporti 3, manutenzione 2, elettromeccanico 1, amministrativo 1, contabile 1, alimentare 1.

Si registrano, inoltre, 2 offerte riservate alle categorie protette.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.