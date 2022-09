CENTRO ANZIANI – ANTONINO (PRI): UN PRIMO PASSO VERSO IL RITORNO ALLA NORMALITÀ

Centro anziani: un primo passo verso il ritorno alla normalità

Il comunicato del Sindaco con cui si annuncia la parziale restituzione alle funzioni originarie del centro anziani del quartiere Bozzano costituisce una prima risposta ad una esigenza che avevamo posto da tempo: quella di restituire agli anziani di Brindisi adeguati luoghi di socialità.

Ho più volte sottolineato come proprio gli anziani avessero subito pesantemente le restrizioni imposte con la diffusione del virus Covid 19, con la riduzione delle interazioni sociali ed un impatto negativo non solo sullo stato di funzione fisica ma anche sul tono dell’umore e sulle performance cognitive.

Ci sono voluti ordini del giorno, interrogazioni e persino una manifestazione nei pressi del Comune per giungere a questa soluzione.

Si tratta ora di intervenire sulla struttura prima della riconsegna agli anziani con un’opera di sanificazione ed un inventario degli arredi che potranno essere utilizzati.

Ed ancora è necessario stabilire regole di convivenza con il centro vaccinale, la Comunità di Sant’Egidio ed il Centro Servizi sul volontariato cui, nonostante la pandemia, sono stati assegnati dei locali nella struttura di Bozzano.

Quanto mai urgente è poi la ricostituzione del Comitato di gestione previsto dal

Regolamento adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con la deliberazione n. 35 del 9 maggio 2018.

Il Centro anziani ha rappresentato, infatti, una innovativa esperienza di autogestione che non va riposta in un cassetto.

Resta ora da risolvere il problema del Centro anziani della frazione di Tuturano nei cui locali è oggi ospitata una postazione del 118.

Anche in questo caso avevamo dato dei suggerimenti immediatamente attuabili come quello di adibire allo scopo i locali della ex delegazione comunale, ristrutturati e rimasti inutilizzati.

Sicuramente non cesseremo di incalzare l’Amministrazione comunale su questi temi.

Il Capogruppo PRI

(Gabriele ANTONINO)