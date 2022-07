CENTRO ARTISTICO MUSICALE EUTERPE: IN CHIUSURA LA STAGIONE CONCERTISTICA

Il recital “Diàlogoi” per ensemble chiude la stagione concertistica organizzata dal Centro Artistico Musicale Euterpe.

Sono stati presentati sei diversi concerti con formazioni strumentali varie e repertori di ogni genere, spaziando dai grandi classici del ‘700, ‘800 e ‘900, con le esecuzioni delle Sonate di Paganini, delle Opere di Mauro Giuliani, Mozart, Mertz, Villalobos, Persano e altri grandi compositori, alle Arie d’Opera di Verdi, Puccini, non venendo meno all’interpretazione delle musiche da film del grande M° Ennio Morricone.



La Rassegna Musicale Euterpe diretta da Francesco Silvestro concluderà il suo percorso venerdì 8 luglio nel Chiostro di San Benedetto, a Brindisi in via Guglielmo Marconi, 2; sarà un vero e proprio dialogo, da qui il titolo della serata “Diàlogoi”, in diverse formazioni, dal duo al quintetto, si eseguiranno infatti musiche di Verdi, Puccini, Gomez, Villalobos, Schumann, Schubert, Piazzolla, Morricone e altri ancora.

Gli interpreti saranno il soprano Marcella Diviggiano, la violinista, Francesca Palmisano, la violoncellista Claudia Fiore, il pianista Federico Dell’Olivo e il chitarrista Francesco Silvestro.

Promotore dell’iniziativa è il Centro Euterpe in collaborazione con il Centro Giovanile Salesiani di Brindisi, la Società Culturale “Dante Alighieri”, le associazioni “Acli Arte e Spettacolo” e “Sincopatici”. Sponsor della manifestazione:”Brinflora”.

La cittadinanza è invitata venerdì 8 luglio alle ore 20:00 presso il Chiostro di San Benedetto, a Brindisi in via Guglielmo Marconi, 2.

L’ingresso è gratuito.