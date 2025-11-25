Centro destra – Eletti Caroli e Scianaro. Nel capoluogo Luperti il più suffragato

Il centro destra brindisino limita i danni e centra l’elezione di due consiglieri. Si tratta di Luigi Caroli (9.872 voti) e di Antonio Scianaro (3.984 voti), entrambi di Fratelli d’Italia. Nella stessa lista Elena Marrazzi ha sfiorato l’obiettivo con 3.909 voti, mentre Massimiliano Oggiano si è fermato a 3.290 voti.

Buon risultato, su scala provinciale, di Vittorio Zizza (Lega) che ha ottenuto 3.989 voti, pur non avendo centrato l’elezione.

Nel capoluogo, invece, Lino Luperti è risultato il candidato più suffragato nel centro destra con 2.406 voti (nella lista di Forza Italia).