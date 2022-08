CENTRO DESTRA FRANCAVILLA – CURTO RISPONDE AD ANDRISANO E BALESTRA

“Senso di responsabilità nei confronti di Forza Italia mi fanno assumere ad evitare fino alle elezioni politiche, ovviamente nei limiti del possibile, qualsiasi ulteriore polemica in alle ulteriori imprudenti dichiarazioni rese nei giorni scorsi da alcuni esponenti del centrodestra riguardo la necessità che sia io che il senatore Vitali restiamo fuori dall’agone elettorale delle prossime amministrative, pena la sicura sconfitta del centrodestra”.

A dichiararlo è il sen. Euprepio Curto a margine delle ulteriori dichiarazioni rese da Antonio Andrisano e Enzo Balestra.

“Premesso – ha scritto Curto – che la mia posizione sul tema è diametralmente opposta a quella del sen. Vitali – in quanto personalmente resto ancora affascinato da quell’autentica palestra Politica che è il Consiglio comunale -, in qualsiasi caso, considero i toni usati nei miei confronti dall’Avv. Andrisano – il quale, bontà sua mi ha etichettato come semplice “cittadino” – molto lesivi, non della mia, ma della sua immagine politica. Una immagine politica che nel corso della campagna elettorale politica del 2018 avevo spontaneamente e disinteressatamente sostenuto in tutto quello che era stato il mio collegio elettorale. Una caduta di stile, quindi, che dimostra – qualora ve ne fosse bisogno – l’ancora non raggiunta maturità di gran parte dell’attuale ceto politico. Pur tuttavia, quanto meno nell’interesse del centrodestra, mi sento di dovergli – per l’uso che riterrà di farne – un disinteressato suggerimento. Torni con i piedi per terra, ché altrimenti corre il rischio di fare il volo del tacchino di montanelliana memoria: un modesto balzo in avanti, un inconcludente strepitar d’ali, e, subito dopo, un tonfo”.

“Desta invece – ha proseguito l’ex senatore – una giustificata ilarità quanto riportato da Enzo Balestra su un post, e cioè che la parola “rinnovamento” non è una bestemmia ma un’esigenza! Sacrosanto! A condizione che non ne sia lui il megafono. Enzo è in politica dagli anni ’90…e Dio solo sa come! Quindi è dagli anni ’90 che mastica Politica, anche se non la digerisce! A meno che non sia la Politica a digerire lui…, che dovrebbe ricordare che il rinnovamento (o, almeno, il suo tentativo) il sen. Curto non l’ha solo predicato, ma l’ha concretamente posto in essere, tenuto conto che sia nel 2009 che nel 2013 lanciai due nuove figure sullo scenario politico francavillese. E che, nonostante l’aver registrato una mezza delusione politica da un lato, e una intera sul piano politico e personale, il sen. Curto non si arrende all’idea di una nuova generazione politica capace emanciparsi senza essere costretta a dileggiare chi l’ha preceduta”.

Per concludere. “Invece di soffermarsi e riflettere sul gravissimo errore politico compiuto, sia Andrisano che Balestra hanno perseverato, omettendo di considerare il nuovo e diverso quadro amministrativo che potrebbe essere conseguente ai risultati delle prossime politiche. Una gravissima forma di miopia politica che si auspica possa essere corretta”.

Francavilla Fontana, 9-8-2022

Avv. Euprepio Curto Già Senatore della Repubblica