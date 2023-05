CENTRO DESTRA: LUPERTI NON SA PIÙ COSA INVENTARSI..

CDX: Luperti è disperato, non sa più cosa inventarsi. Marchionna è eleggibile. Fuori i carichi pendenti.

Le Segreterie cittadine di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Casa dei Moderati, Partito Repubblicano, Lista Civica Marchionna stigmatizzano le farneticanti dichiarazioni del candidato sindaco Luperti che tenta surrettiziamente di influenzare il voto dei brindisini insinuando una inesistente non eleggibilità del nostro candidato sindaco Pino Marchionna.

Il fatto non sussiste in quanto la società Santa Teresa è interamente controllata dalla Provincia di Brindisi e non ha alcun tipo di rapporto con il Comune di Brindisi.

Ora, risolto che Marchionna è eleggibile, lo abbiamo invitato a rendere pubblico il suo certificato dei carichi pendenti, che si allega.

Ci auguriamo che il signor Luperti faccia altrettanto, pubblicando il suo certificato e tranquillizzando a sua volta i brindisini di non essere proprio lui a rischio ineleggibilità per il futuro.

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Lega Salvini

Casa dei Moderati Partito Repubblicano Lista Civica Marchionna