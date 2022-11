CENTRO DI BOZZANO ANCORA CHIUSO – PERCHE’ FARE TUTTO QUESTO AI NOSTRI ANZIANI?

Manifestazione di protesta stamattina degli anziani che frequentano il Centro sociale del rione Bozzano, l’unica struttura destinata in città proprio all’accoglienza degli anziani. In Municipio si continua a tergiversare, rinviando di giorno in giorno la riconsegna del centro che, come è noto, durante tutto il pertiodo di emergenza del covid è stato destinato ad hub vaccinale. Sta di fatto che l’Asl adesso ha riconsegnato i locali, ma la riapertura della struttura continua a non aver luogo. Da qui la protesta di tanti anziani che preannunciano battaglia anche per i prossimi giorni.