Centro di riabilitazione Ceglie M.ca – Caroli (FDI): La Puglia ha il record di leggi impugnate dal Governo

CENTRO DI RIABILITAZIONE CEGLIE MESSAPICA, CAROLI (FDI): LA PUGLIA HA IL RECORD DI LEGGI IMPUGNATE DAL GOVERNO E OSSERVATE DALLA CORTE DEI CONTI… MOLTE SONO DEL COLLEGA AMATI, GUARDA CASO

“La Puglia, a guida Emiliano, è fra le Regioni italiane quella che ha la maggiore impugnazione di leggi regionali, qualcuno ipotizza addirittura il 70%. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha bloccato la parifica del Bilancio proprio per leggi regionali senza copertura e scritte male. Questa premessa è necessaria per farne un’altra: tantissime delle leggi impugnate dal Governo e osservate dalla Corte dei Conti hanno come proponente Fabiano Amati che in un solo giorno ha visto la sua legge sulla ripubblicizzazione del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica smontata prima dal TAR di Lecce e poi dal Governo.

“Chiaramente, dal suo punto di vista, sia i giudici amministrativi sia i ministri del Governo Meloni ce l’hanno con lui e fanno delle loro decisioni un USO POLITICO… e per tutte le sue altre leggi impugnate od osservate? Sempre uso politico?

“Ma oggi Amati nella sua nota va oltre: ipotizza che tutto questo avvenga perché il proprietario della Fondazione San Raffaele è un senatore del centrodestra, si legge nella sua nota, al quale la Regione Puglia ha ‘concesso ILLEGITTIMAMENTE’ la gestione del Centro per 24 anni. Dal 2008, infatti, la gestione è in proroga senza gara grazie a governi di centrosinistra (Vendola prima ed Emiliano poi, MAI di centrodestra!).

“Il consigliere Amati in questo periodo è sempre stato in Regione, anche con incarichi istituzionali di rilievo, ma solo dopo 14 anni si accorge che tutto questo è illegittimo??? E prima dov’era? Scopre ora che il San Raffaele è degli Angelucci? E perché in questi 14 anni non si è mai adoperato a far s? che le illegittimità che denuncia solo oggi fossero svelate e dipanate?

“Noi non siamo giuristi… ma semmai le illegittimità ci fossero chi non le ha impedite, essendo forza di governo, qualche responsabilità ce l’ha.”