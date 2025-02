Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, dichiarazione del direttore generale De Nuccio

In riferimento alle ultime dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Luigi Caroli, sulla situazione del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, si riporta una dichiarazione del direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio.

“Rinnovo il mio invito al consigliere regionale Caroli – dice De Nuccio – a visitare di persona la struttura di Ceglie, invito già rivolto personalmente durante la III Commissione Sanità di mercoledì scorso. La migrazione del personale, purtroppo, non riguarda solo Ceglie, ma interessa tutte le strutture pubbliche a livello nazionale, così come recentemente dichiarato dalla Federazione CIMO-FESMED che ha evidenziato: ‘la fuga dei medici dagli ospedali pubblici è oramai un’emergenza’, precisando che ‘in sei anni, il numero di medici che si sono dimessi dal Servizio sanitario nazionale è triplicato: nel 2016 erano 1.564, nel 2022 4.349. Ed è estremamente probabile che negli ultimi due anni tale numero sia ulteriormente cresciuto’.

Nello specifico, i giovani medici che hanno lasciato Ceglie lo hanno fatto esclusivamente per motivi familiari e non per ragioni legate alla struttura, mentre il coordinatore Cod. 75 ha scelto di trasferirsi per dedicarsi alla specialistica ambulatoriale. Nonostante queste dinamiche, il centro continua a essere un punto di riferimento per la riabilitazione e, con la prossima apertura del Centro Risvegli, si affermerà come un’eccellenza sul territorio nazionale. Inoltre, la imminente collaborazione con le università della Regione Puglia, aggiungerà ulteriore prestigio al centro della Asl Brindisi.

Infine – conclude il direttore generale – è opportuno evidenziare che recentemente sono state anche istituite due strutture complesse e una struttura a valenza dipartimentale che rafforzeranno ulteriormente l’importanza della struttura sotto il profilo organizzativo”.