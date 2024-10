Centro di riablitazione di Ceglie – Cisl Fp chiede il transito immediato del personale

La comunicazione pervenuta ad opera della Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica, in merito all’apertura della procedura di licenziamento collettivo del proprio personale dipendente, non ha sorpreso nessuno tantomeno la CISLFP Taranto Brindisi.

Infatti, le procedure di conferimento incarichi a tempo determinato, adottate dalla ASL di Brindisi a favore del personale della succitata struttura sanitaria, solo pochi gironi orsono, facevano presagire una imminente risposta ad opera del San Raffaele.

Tale Fondazione per 24 lunghi anni ha gestito il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica, confrontandosi mal volentieri con le Organizzazioni Sindacali e le istituzioni, adottando spesso decisioni unilaterali e non curanti delle istanze rappresentate dalle stesse; non da ultimo la richiesta di adeguare il Contratto Nazionale del Lavoro di Sanità Privata rinnovato l’ 8 ottobre 2020, che ha indotto la CISL FP territoriale ad intraprendere una serie di azioni sindacali e legali a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del Centro di Riabilitazione.

Alla luce di quanto premesso, ci si auspica fortemente che la Legge regionale n. 21/2024 che riassegna il Centro di Riabilitazione alla gestione diretta della ASL di Brindisi, venga applicata in tempi brevi, garantendo altresì il mantenimento di tutti i livelli occupazionali, come già rappresentato dalla scrivente al tavolo sindacale tenuto negli uffici amministrativi della Direzione Generale della ASL lo scorso 25 settembre.

E’indispensabile garantire a questi lavoratori e alle rispettive famiglie la dovuta serenità, velocizzando le procedure di transito del personale senza alcuna interruzione del servizio, assicurando contestualmente all’intero territorio un’assistenza sanitaria essenziale.

Segreteria CISL FP Taranto Brindisi