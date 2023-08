CENTRO FAUNA – MERCOLEDI’ RILASCIO DI FALCHI

Centro Fauna Selvatica: mercoledì 9 agosto – ore 18.30 – rilascio in natura di giovani di falco Grillaio, specie protetta

Da circa 15 anni il Grillaio (Falco naumanni) è una specie regolarmente nidificante nel centro storico di Francavilla Fontana dove ogni anno in primavera depone le uova e cresce i piccoli in cavità e fessure dei palazzi storici e delle antiche chiese. Sono rapaci diurni di piccola dimensione (falchetti); si nutrono di grilli, cavallette, cicale, coleotteri, ma possono catturare anche lucertole e piccoli roditori. Si tratta di una specie migratrice protetta, di interesse comunitario per la quale sono previste misure speciali di conservazione (All.1, Direttiva Uccelli 2009/147/CE). La popolazione di coppie nidificanti in Puglia, Basilicata e Sicilia è la più importante per la conservazione della specie a livello europeo.

Ogni primavera il Grillaio migra in gruppi anche numerosi dall’Africa e si riproduce in comunità negli stessi luoghi, tra cui il centro storico di Francavilla Fontana. Il mese di luglio è quello in cui in città si possono trovare a terra, sul marciapiede o per strada, pulli pennati con piumino residuo e giovani che hanno compiuto il loro primo volo. A partire dalla fine di agosto, gli adulti ed i giovani involati lasceranno l’Italia per raggiungere le aree di svernamento africane sub sahariane.

Il Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi – Santa Teresa S.p.A., in collaborazione con i cittadini ed il Comune di Francavilla Fontana, ha accolto in idonee strutture faunistiche alcuni pulli pennati e giovani nella fase di pre-involo rinvenuti per strada nel traffico del centro storico.

Gli esemplari pronti per il ritorno in natura saranno rilasciati nel territorio comunale di Francavilla Fontana alla presenza del Presidente della Provincia di Brindisi On. Antonio Matarrelli, dell’amministratore unico di Santa Teresa S.p.A. on. Giovanni Luca Aresta, del Presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana Prof. Maurizio Bruno, del Vice Sindaco di Francavilla F.na Avv. Domenico Attanasi e dell’assessore con delega all’Ambiente ed al Benessere Animale Avv. Ylenia Ammaturo.

L’appuntamento con il Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi – Santa Teresa S.p.A. è per mercoledì 09 agosto alle ore 18.30, presso la chiesetta in Contrada Bax-Capece, lungo la strada provinciale n. 26 Francavilla Fontana-Ceglie Messapica.