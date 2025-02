Centro riabilitazione Ceglie, Amati: “ASL BR aumenta i servizi riattivando piscina. Così si fa! Prossimo passo capire perché ASL pugliesi non coprono i posti per pazienti più gravi nonostante le liste d’attesa”

Comunicato del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Così si fa! Ottima notizia quella della ASL di Brindisi che riattiverà da lunedì prossimo la riabilitazione in piscina presso il Centro di Ceglie Messapica.

Ringrazio il DG della ASL Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Andrea Molino e tutti gli operatori sanitari e non sanitari per l’incremento delle prestazioni, che si sommano a quelle per i codici 75, 56 e 26, oltre che le prestazioni per DH adulti e pediatrici per almeno 15 pazienti al giorno, da incrementare al più presto.

Il prossimo passo consiste nel capire come mai i 46 posti per codice 75 attivi presso il Centro gestito dal servizio pubblico, destinati a pazienti affetti da esiti di gravi traumatismi cranioencefalici ed altre gravi cerebrolesioni acquisite, sono occupati in piccola parte, nonostante lunghissime liste d’attesa e viaggi della speranza. La domanda sarebbe: come mai le ASL pugliesi non verificano la completa occupazione dei posti pubblici prima di autorizzare il ricovero presso i centri privati convenzionati?

La strada per far diventare eccellente il Centro di Ceglie è stata comunque intrapresa, bisogna solo lavorare con continuità, rigore e determinazione, così come stiamo facendo da otto mesi”.