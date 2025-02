Centro riabilitazione Ceglie – Caroli (Fdi): Ricoverano in riabilitazione intensiva solo 40 pazienti perchè la spesa prevista non è sufficiente!

“Quello che era solo un sospetto è diventata una certezza: al Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica è stato dato ordine preciso di non superare i 40 ricoveri in riabilitazione intensiva (cod. 56). Con la precedente gestione si arrivava anche a 60 assistiti. L’ultima paziente alla quale è stato rifiutato il ricovero è un’ottantenne di Carovigno.

“Una disposizione che è stata data per contenere i costi dopo il passaggio da gestione privata (Fondazione San Raffaele) a gestione pubblica (ASL BR). Il motivo è presto detto e non ci voleva un mago dei numeri per comprenderlo: la cifra prevista nella legge regionale (n.21 del 30 maggio 2024) è del tutto insufficiente per garantire l’assistenza sanitaria offerta prima. Durante l’approvazione in Consiglio regionale, ma anche durante tutte le audizioni in Commissione Bilancio, ci siamo sgolati fino all’inverosimile per farlo capire che poco più di 9,5 milioni di euro l’anno non bastavano: ma nella mente di qualche ‘ragioniere raffinato’ eravamo noi a sbagliare i conti. Alla fine se ne sono accorti anche i dirigenti che esaminano le leggi regionali per conto del Governo e hanno considerato anche questo argomento motivo di impugnazione.

“Sollecito il presidente della Commissione Sanità, Mauro Vizzino, a calendarizzare con urgenza la mia richiesta di audizione del presidente Michele Emiliano e l’assessore Raffaele Piemontese per comprendere anche quali iniziative sono state messe in atto dopo l’impugnativa del Governo, anche in considerazione del fatto che la ASL BR ha nel frattempo prodotto delibere.”