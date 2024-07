Centro riabilitazione Ceglie Messapica. Caroli : in procura a Brindisi andrò io, se la Asl lunedì non inizierà a gestire la struttura

“Apprendo dal collega consigliere Amati che ha ‘messo nella conoscenza della Procura della Repubblica di Brindisi tutti gli atti e i fatti da me conosciuti…’. Presumo anche i 15 anni di proroga alla Fondazione San Raffaele, senza gara, della gestione del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica: 15 anni di governo del centrosinistra in Puglia, prima con il presidente Vendola e poi con Emiliano. Una precisazione doverosa perché in questi ultimi tempi è come se si facesse credere ai brindisini e ai pugliesi che ci sia un centrodestra favorevole alla gestione privata del Centro, mentre il centrosinistra vuole una sanità pubblica. Non è così: su questa vicenda hanno solo e sempre deciso tutto i governi che si sono succeduti, dove mi sembra che Amati sia stato anche assessore. La vera domanda è: come mai Amati solo nel 2024 ha voluto internalizzare la gestione? Perché non ha proposto prima la legge regionale e perché non è andato prima in Procura?

“Quindi, nelle more che la Procura di Brindisi faccia chiarezza, annuncio fin d’ora che anch’io andrò in Procura martedì prossimo 23 luglio se lunedì la ASL di Brindisi non avrà fatto accomodare fuori dalla porta la Fondazione San Raffaele. Lunedì prossimo, 22 luglio, scadono i 50 giorni che la legge regionale ha concesso alla ASL per il trasferimento e gestione dei servizi sanitari e non dal privato al pubblico. Forse a qualcuno ieri, in audizione, è sfuggita quella che potrebbe essere una notizia di reato, se non un vero e proprio allarme: il contratto/proroga con il San Raffaele è scaduto e quindi la Fondazione sta gestendo la struttura senza titolo. Se succedesse qualcosa di chi sarebbe la responsabilità? Non scherziamo, Amati e questo centrosinistra hanno voluto la bicicletta… e ora pedalino. O, forse, siamo alla vigilia di una nuova proroga??? Se così fosse ci sarebbe davvero da ridere!”