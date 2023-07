È convocata per domani mercoledì 5 luglio ad ore 10:30, presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, la conferenza stampa della coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Roberto Fusco (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Impegno per Brindisi, lista Fusco Sindaco ed Ora tocca a noi) per esporre le ragioni dell’invito al Sindaco a non ritirare il ricorso avverso l’autorizzazione del deposito GNL di Edison.