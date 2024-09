C’era anche una delegazione di Brindisi alla festa nazionale di Forza Italia Giovani

Numerosi giovani forzisti della provincia di Brindisi hanno preso parte alla festa nazionale di Forza Italia Giovani a Bellaria Igea Marina, guidati dal coordinatore provinciale Donato Maggi. Presenti le più alte cariche istituzionali del partito, tra cui il Segretario Nazionale nonchè Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il senatore Maurizio Gasparri e il deputato brindisino Mauro D’Attis.

Un weekend di formazione, dibattiti e confronti su temi di profonda attualità quali l’intelligenza artificiale, la fuga dei cervelli, la transizione energetica e la politica internazionale.

Tra gli ospiti anche i giornalisti David Parenzo e Giuseppe Cruciani, noti al grande pubblico per l’irriverente trasmissione radiofonica “La Zanzara”.

I giovani brindisini hanno fatto parte della delegazione pugliese, guidati dal fasanese Mario Schena, Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani Puglia.

Donato MAGGI (Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Brindisi): “Dopo il grande risultato conseguito da Forza Italia alle elezioni europee, in cui il partito ha superato il 10% delle preferenze, attestandosi quale terza forza dello schieramento politico nazionale, grazie anche al lavoro di tutti i giovani militanti, i veri protagonisti nonchè il cuore pulsante di un partito che crede e combatte per i valori di democrazia e di libertà, è il momento di puntare ad un obiettivo più ambizioso per le prossime elezioni politiche, ossia il raggiungimento del 20% dei consensi.

In questo momento Forza Italia rappresenta senza dubbio il partito più attrattivo per gli elettori, non solo perchè esprime una classe dirigente giovanile molto solida, con la leadership dell’On. Stefano Benigni, ma anche perchè i cittadini vedono in Antonio Tajani e in Forza Italia un partito moderato e una forza rassicurante a cui affidarsi.”