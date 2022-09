“C’ERA UNA VOLTA IL CARO E VECCHIO WEST”. “ORECCHIETTE WESTERN” AL CASTELLO DI CAROVIGNO

Al castello di Carovigno arrivano western, cow boy e…orecchiette!

Serata speciale al castello di Carovigno! L’associazione le Colonne, in collaborazione con il gruppo Camposecco Far West, organizza una serata dedicata al cinema western all’italiana, denominato anche spaghetti western! Ospiti dell’evento Ruggero Deodato, uno dei più conosciuti registi di cinema di genere, il quale ha girato insieme a Sergio Corbucci il film Django, lo spaghetti western per eccellenza; Davide Mancori, direttore della fotografia e nipote di Alvaro Mancori, fondatore del villaggio Western della Elios, il più grande in Europa; l’attore e caratterista brindisino John Benedy, presente in molte pellicole western anni ’60. L’evento nasce per valorizzare le più importanti location western presenti in Italia, sperando che, come avvenuto in Spagna, anche in Italia possano divenire patrimonio culturale. Tra filmati, dialoghi con questi personaggi, risate ed aneddoti sul cinema western (e non solo western), ci sarà per il pubblico la possibilità di intervenire. L’evento sarà arricchito da tanta buona musica, le note delle più celebri colonne sonore dei western all’italiana, da Morricone a Bacalov, suonate al violino dalla bravissima Antonella Cavallo.

Ci sarà la possibilità di acquistare copie del libro di Davide Mancori “tre mani di cinema” e fare foto con gli ospiti. Al termine, orecchiette “western” e vino per tutti i partecipanti e per chi lo vorrà anche una visita al castello.