C’ERA UNA VOLTA LA BELLA PALESTRA DI LATIANO….

C’era una volta la più bella e frequentata palestra pubblica di Latiano.

La palestra della scuola elementare “Bartolo Longo” di Viale Fosse Ardeatine.

Per decenni i bambini da 6 a 10 anni e tante associazioni sportive locali ne hanno usufruito, formando tantissimi atleti di pallavolo, Pallacanestro, taekwondo, ginnastica,…

5 anni fa quel drammatico crollo del solaio, con tutto quello che ne e’ conseguito.

Oggi, QUESTA è ancora la situazione: uno scheletro inservibile, un pugno nell’occhio da un punto di vista urbanistico, una ferita sanguinante per la scuola e per le associazioni sportive.

Mi chiedo dove praticano le loro ore di educazione fisica i bambini, ore fondamentali per la loro crescita e il loro sviluppo fisico e sociale.

Per non parlare poi dell’incredibile vicenda del PALAZZETTO DELLO SPORT che manca oramai a Latiano da tanti anni: abbiamo realtà sportive straordinarie come la SERIE B NAZIONALE DI CALCIO A 5 costretta a giocare a Brindisi, realtà appassionate e vive come le nostre Associazioni sportive Di Pallavolo e Pallacanestro costrette a girovagare per tutta la provincia in cerca di strutture, tante scuole di ballo, le associazioni di atletica e tante altre realtà che sono un orgoglio immenso per la nostra città e che vengono costantemente sacrificate e umiliate.

Del campo sportivo comunale poi meglio non dire più niente, la situazione è talmente penosa e pietosa agli occhi di qualunque sportivo, tifoso, semplice cittadino.

Queste realtà andrebbero salvaguardate, aiutate, sostenute, incoraggiate e invece da anni e anni dirigenti, atleti, ragazzi, bambini e famiglie vengono brutalmente mortificati.

Tommaso Cavallo