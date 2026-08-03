Cerano, Alfio Zaurito (FASI) chiede un’ispezione urgente: “La salute dei lavoratori non può attendere”

La Federazione Autonoma Sindacale Italiana (FASI), per mano del suo Segretario Generale Alfio Zaurito, ha trasmesso una formale richiesta di intervento agli Organi di Vigilanza competenti affinché venga effettuata con la massima urgenza un’ispezione presso il cantiere della Centrale ENEL “Federico II” di Cerano.

L’iniziativa fa seguito alla diffida inviata nei giorni scorsi a ENEL e alle imprese operanti nel sito, con la quale il sindacato aveva denunciato la grave insufficienza dei servizi igienico-sanitari a disposizione delle maestranze, chiedendo l’adozione di misure immediate e informazioni puntuali sulla gestione della situazione.

Secondo Zaurito, le criticità segnalate non sarebbero state risolte in maniera adeguata, mentre continuano a pervenire segnalazioni da parte dei lavoratori che descrivono servizi igienici insufficienti rispetto al numero di persone presenti nel cantiere e condizioni incompatibili con i principi di tutela della salute e della dignità sul luogo di lavoro.

«Non possiamo accettare – dichiara Alfio Zaurito – che centinaia di lavoratori siano costretti a operare in condizioni igienico-sanitarie che riteniamo non adeguate. La salute non è un costo da comprimere né un aspetto secondario rispetto alle esigenze produttive: è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Con la richiesta trasmessa agli enti competenti, il sindacato ha chiesto di verificare:

• l’effettiva disponibilità dei servizi igienici; il rapporto tra il numero dei servizi e quello dei lavoratori presenti nel cantiere; le condizioni di pulizia, manutenzione e funzionalità; l’idoneità delle misure temporanee eventualmente adottate; il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Zaurito sottolinea che l’obiettivo dell’iniziativa non è creare allarmismi, bensì prevenire situazioni che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori e garantire il pieno rispetto della normativa vigente.

«Confidiamo – prosegue il sindacato – che gli Organi di Vigilanza intervengano tempestivamente per accertare lo stato dei luoghi. La prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per evitare il verificarsi di situazioni che potrebbero avere conseguenze sulla salute delle persone. Quando vengono segnalate criticità così rilevanti, è doveroso verificare rapidamente i fatti e, se necessario, adottare le misure previste dalla legge.»

Si ribadisce infine che continuerà a monitorare la situazione e a sostenere ogni iniziativa utile affinché ai lavoratori della Centrale di Cerano siano garantite condizioni di lavoro pienamente rispettose della salute, della sicurezza e della dignità personale.

Alfio Zaurito

Federazione Autonoma Sindacale Italiana