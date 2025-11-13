Cerano – D’Attis (Fi): “Ancora nuove opportunità per Brindisi, continuiamo a lavorare con serietà. Con l’Enel il più grande impianto di accumulo green al mondo”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Prosegue il nostro impegno per il futuro dell’industria di Brindisi post carbone. Con la ormai nota norma D’Attis-Battilocchio, abbiamo dato il via ad una nuova stagione di investimenti per proteggere e rilanciare l’occupazione nel territorio e disegnare nuovi scenari ancora più ambiziosi per il futuro. L’attività con Mimit, Invitalia e Commissario straordinario va avanti per selezionare progetti per il sito, con oltre 50 manifestazioni di interesse che riguardano settori come logistica, trasporti, ICT-datacenter, aeronautica, agroalimentare, turismo, economia circolare, navale e cantieristica. Ma non solo: sul fronte energetico, Enel si è aggiudicata il più grande progetto al mondo per un impianto di accumulo (bess) che realizzerà a Brindisi, nel sito della centrale di Cerano ma in aree che non interessano le attività produttive. Enel può fare ancora molto per accompagnare istituzioni e lavoratori in questa fase di transizione e noi stiamo portando avanti un impegno serissimo grazie al quale abbiamo decine di nuovi investitori pronti a fare impresa nel nostro territorio. Nel frattempo il Ministro Pichetto Fratin ha stanziato oltre 5 milioni di euro per la tutela ambientale della falda di Cerano. Tra chi chi lavora per il territorio e chi critica soltanto, mi iscrivo alla prima categoria”.