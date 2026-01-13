Cerano – Raggiunta l’intesa: tre mesi di ossigeno per gli ex lavoratori Sir addetti al carbone

Definita nei particolari l’intesa per il ricollocamento, sia pure a tempo determinato dei lavoratori ex Sir impiegati fino al 31 dicembre scorso nella movimentazione del carbone. Stamattina si è svolto presso Confindustria il previsto incontro alla presenza del presidente di Confindustria Giuseppe Danese, del presidente della Cna Franco Gentile, di una delegazione dell’Enel e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cobas.

L’obiettivo era quello di definire il futuro immediato di questi 50 lavoratori e, dopo una giornata di trattative, è stata raggiunta l’intesa che prevede l’impiego, presso le aziende attualmente impegnate nelle attività di messa in sicurezza, per un periodo di tre mesi. Quattro lavoratori saranno impiegati nel comparto edile, 12 in nquello metalmeccanico, 8 in quello elettrico, e 26 nel comparto pulizie della centrale e delle banchine. Ovviamente saranno salvaguardati i diritti di ciascun lavoratore, sia in termini di ruoli che di scatti di anzianità ed a loro sarà riconosciuta l’intera retibuzione del mese di gennaio anche nel caso di assunzione formalizzata nei prossimi giorni. Ovviamente i 50 ex Sir resteranno all’interno della cosiddetta platea storica dell’indotto della centrale di Cerano.

Le parti presenti oggi al tavolo, comunque, torneranno ad incontrarsi a febbraio per una verifica dell’acdcordo raggiunto.