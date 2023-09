CERANO – UILM: LA “SEA” NON PAGA GLI STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO IN CENTRALE!

Stato di agitazione proclamato dal sindacato UILM per i dipendenti della società “SEA srl” che operano all’interno della centrale Enel di Cerano i quali non ricevono lo stipendio a causa di difficoltà finanziarie dell’azienda. Si tratta di operai che si occupano di lavaggi idrodinamici e che svolgono il proprio lavoro con grande professionalità.

Purtroppo non è la prima volta che, nelle varie società che si sono alternate nello sovlgimento di questo lavoro, si registrano problemi nel pagamento degli stipendi. Ecco perché la UILM ha dato vita allo stato di agitazione, riservandosi di intraprendere anche azioni più significative qualora non si inverta questa spirale che va a colpire i diritti dei lavoratori, come purtroppo avviene ormai da anni.