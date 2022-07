CERIGNOLA E ASCOLI SATRIANO HANNO ACCOLTO CALOROSAMENTE IL NUOVO VESCOVO, S. E. MONS. FABIO CIOLLARO

Il 29 giugno 2022, S. E. Mons. Fabio Ciollaro ha fatto il suo ingresso nella Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Dopo l’arrivo del Vescovo a Cerignola, il saluto del Sindaco e delle altre autorità, il breve corteo si è diretto verso la Basilica Cattedrale di San Pietro Apostolo, dove si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica. Al termine, il Vescovo, S. E. Mons. Fabio Ciollaro, si è fermato a salutare tutti i fedeli presenti. Grandissimo è stato l’entusiasmo con cui Cerignola ha accolto il nuovo Vescovo, tantissimi giovani non hanno voluto perdere l’occasione di incontrarlo e fargli percepire l’affetto e la voglia di condividere un momento così emozionante. Domenica 3 luglio 2022, il Vescovo ha fatto il suo ingresso in Ascoli Satriano e, alle 19.30, ha celebrerato l’Eucaristia presso la Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, Duomo di Ascoli Satriano e concattedrale della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Calorosa e indimenticabile l’accoglienza riservata a S. E. Mons. Fabio Ciollaro anche ad Ascoli Satriano, con le autorità e le strade affollate da tanti fedeli. Veramente indescrivibile l’affetto con cui il Vescovo è stato accolto per iniziare un ministero fruttuoso e conforme al volere di Dio. Anna Consales