Cerimonia commemorativa della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale “



Presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Brindisi, si è tenuta la cerimonia commemorativa in occasione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”, istituita con la legge del 13 gennaio 2025 n.6. Nel corso della cerimonia sono state consegnate 27 “medaglie d’onore”, conferite dal Presidente della Repubblica, ai familiari dei militari cittadini dei Comuni della provincia di Brindisi che avevano dovuto affrontare la deportazione e l’internamento nei lager nazisti. L’evento è stato organizzato dalla Prefettura, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e il Comune di Brindisi. Una cerimonia per ricordare una triste pagina di storia, per riflettere sull’importanza di trasmettere i valori di libertà, democrazia e rispetto della dignità umana alle nuove generazioni. Una triste pagina di storia che non dobbiamo dimenticare perché la memoria è fondamentale per comprendere il presente e guidare il futuro, perché permette di imparare dagli errori del passato e prevenire, così, che si ripetano simili tragedie. All’importante appuntamento istituzionale Ha preso parte una delegazione di studenti del Liceo Musicale “Durano” di Brindisi guidati dal prof. Bagnato che hanno offerto un importante contributo musicale. Anna Consales