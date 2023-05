Cerimonia conclusiva Erasmus per il Marzolla Leo Simone Durano

Cerimonia conclusiva del Progetto Erasmus oggi, 5 maggio 2023, presso il Liceo Simone Durano di Brindisi: saluti del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, cadeau in ceramica che raffigurano scorci del Salento alle delegazioni della Lituania, della Polonia, della Turchia, frutto della creatività degli studenti del Simone, guidati dalla Prof.ssa Laura Valentino. Poi le relazioni conclusive sui temi dell’inclusione, della tolleranza, del dialogo tra le culture, e della filosofia, con la presentazione della prof.ssa Ida Gigante; quindi il lancio del logo del progetto, realizzato da alcuni studenti della Classe IV A dell’Artistico, guidati dalla Prof.ssa Perrone, che simboleggia l’Europa e il valore dell’inclusione, con traduzione simultanea della prof.ssa Bianca Palazzo. Donate agli ospiti anche delle cartoline artistiche raffiguranti Brindisi, realizzate dalla classe III B dell’Indirizzo di Scenografia. Un travolgente intrattenimento musicale con brani della tradizione salentina e italiana, a cura di Andrea e Simone Panzera, della classe IV M, guidati dal Prof. Donateo, ha allietato la cerimonia. Il tutto nella cornice di un’accoglienza che ha visto l’impegno di tutto il team Erasmus. Tra gli altri doni agli ospiti, i prodotti tipici dell’arte culinaria salentina, in quest’angolo di Puglia che sente e parla europeo da lunga tradizione insieme a paesi europei un po’ più ad est. Ponte per l’Europa questo Erasmus ” brindisino”.