Cerimonia del passaggio del martelletto “Inner Wheel Club Appia Antica Mesagne”

Sabato 28 giugno Il club Inner Wheel Appia Antica di Mesagne ha vissuto un momento significativo, riunendo le socie per la tradizionale Cerimonia del <>, durante il quale, Nezia Schiavano, ha assunto ufficialmente la guida del club mesagnese. Tale evento raffigura non solo il passaggio di consegne tra presidenti, ma anche e soprattutto l’inizio di un nuovo anno di responsabilità, progettualità, servizio e armonia.

La presidente uscente, Anna Lapenna, nel passare il testimone a Nezia Schiavano, ha ringraziato le socie per il sostegno ricevuto, ripercorrendo i traguardi raggiunti e i valori condivisi durante il suo mandato.

La governatrice del Distretto 210, Teresa Iorio, ha espresso stima per il lavoro svolto e incoraggiato il nuovo direttivo a procedere con passione nel segno del servizio e della partecipazione.

La cerimonia si è svolta presso la residenza della presidente uscente, alla presenza di soci e autorità.

La scelta di realizzare, questa emozionante cerimonia, in una abitazione privata non è stata una scelta casuale, ma voluta per rispolverare vecchie tradizioni dell’Associazione, volendo rendere più intimo e meno formale il significativo momento.

La neo presidente, Nezia Schiavano, ha ringraziato la presidente uscente e ha sottolineato lo spirito di unione tra le socie e la volontà di cooperare con tutte le realtà presenti sul territorio, ribadendo la volontà di portare avanti progetti concreti a favore della collettività e solidarietà, incoraggiando i soci a mettere le proprie competenze e risorse al servizio della comunità, elementi fondanti per costruire un ambiente di partecipazione e sostegno, basato sulla fiducia e il rispetto.

L’incontro si è concluso in un clima di allegria, entusiasmo e aspettativa nel lavoro della neo eletta.