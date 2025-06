Cerimonia di consegna delle Bandiere Blu e Bandiere Verdi agli stabilimenti balneari di Fasano

Appuntamento mercoledì 11 giugno alle ore 18:00 presso I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”.

Fasano – L’Amministrazione comunale di Fasano è lieta di invitare i cittadini e la stampa alla cerimonia di consegna delle prestigiose Bandiere Blu e Bandiere Verdi agli stabilimenti balneari del nostro litorale. L’evento si terrà mercoledì 11 giugno, alle ore 18:00, presso I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”.

Sarà un’occasione importante per celebrare l’impegno e la qualità delle nostre spiagge e dei servizi offerti, riconoscimenti che testimoniano l’eccellenza del nostro territorio in termini di sostenibilità ambientale, qualità delle acque e servizi turistici.

Interverranno alla cerimonia il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, il dirigente del Servizio Turismo Giuseppe Carparelli, la consigliera comunale Manuela Rosato, delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio e orgogliosa rappresentante del Comune di Fasano al ritiro della Bandiera Blu a Roma, e il consigliere Comunale Franco Mastro, figura di riferimento per i rapporti con l’International Workshop of Green Flags e in particolare con il referente nazionale Dott. Italo Farnetani.