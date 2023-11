CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UN MONUMENTO”

Presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi si è tenuta la cerimonia di premiazione della settima edizione di “Adotta un Monumento”, un progetto promosso dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi, con l’obiettivo di arricchire la consapevolezza degli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che li circonda e di creare una maggiore sensibilità verso i problemi della sua salvaguardia e valorizzazione. Il progetto individua nelle nuove generazioni il soggetto privilegiato per l’affermazione di una nuova consapevolezza del bene culturale. “Adottare un monumento non significa solo conoscerlo, ma, anche, prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione”. Dopo avere scelto un sito ed averlo conosciuto con visite guidate condotte dalle guide abilitate dell’Associazione “Le Colonne”, i ragazzi sono stati aiutati dai docenti con l’attività di studio e approfondimento storico ed artistico del monumento adottato. Il progetto si è rivelato molto importante perché è riuscito a coinvolgere i ragazzi che hanno potuto, così, scoprire i luoghi della loro città, attraverso una narrazione che parte dal passato fino alle culture d’oggi. Durante la cerimonia di consegna degli attestati, sono stati resi noti i risultati raggiunti nelle numerose scuole che hanno aderito al progetto scegliendo di adottare un prestigioso monumento della città. Nella fase conclusiva gli studenti hanno accolto i visitatori presso i luoghi adottati dalle proprie classi. Sono stati due giorni di cultura, arte e festa ed è stato bello vedere il coinvolgimento degli alunni che per un giorno hanno vestito i panni di “guida turistica”. È stato sicuramente esaltante riuscire a suscitare nei ragazzi il senso di meraviglia per la bellezza dei luoghi adottati, focalizzando la consapevolezza di appartenenza verso la loro città così ricca di bellezze. Un modo per avvicinare le giovani generazioni alle tematiche della cura dei tesori del territorio. Generazioni che cresceranno con una maggiore consapevolezza dell’importanza della conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che li circonda. Un progetto veramente importante e, ancora una volta, la consapevolezza di quanto sia essenziale la cultura. Anna Consales