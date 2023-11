CERIMONIA DI PREMIAZIONE LOCALE “STORIE DI ALTERNANZA E COMPETENZE” VI EDIZIONE- ANNO 2023

Si svolgerà nel pomeriggio del 28 Novembre 2023 con inizio alle ore 15.30 presso la sede camerale la cerimonia di premiazione della VI edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”.

L’iniziativa, promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane, ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di alternanza realizzati nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy su tematiche della transizione digitale, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy e dell’educazione finanziaria e all’imprenditorialità.

La VI edizione, realizzata nell’ambito delle attività previste dalla Legge n. 580/93 sul riordinamento delle Camere di commercio e dal D.M. n. 277 del 7 marzo 2019 che ridefinisce i servizi delle Camere di commercio, mira ancor di più a valorizzare la qualità e l’efficacia dell’azione formativa nelle esperienze di transizione tra formazione e lavoro attraverso il racconto “reso visibile” delle attività realizzate nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con uno spazio specifico dedicato al sistema duale italiano.

Nel corso della cerimonia saranno proclamati e resi pubblici i nominativi di tutti gli Istituti scolastici premiati in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento del premio.

Il premio consisterà in un’erogazione economica per l’acquisto di strumenti e attrezzature da utilizzare per la progettazione e la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e formazione.

Sarà comunque possibile seguire l’incontro anche on-line. In tale ipotesi si chiede di segnalare tale modalità di partecipazione al seguente indirizzo e-mail: formazionelavoro@br.camcom.it

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 0831/228266/228207/228209/562994 o inviare una mail all’indirizzo: formazionelavoro@br.camcom.it