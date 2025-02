Certificazione della parità di genere: a Brindisi, in Camera di commercio, un incontro per illustrare le caratteristiche del nuovo avviso pubblico.

L’iniziativa è promossa dal Comitato camerale imprenditoria femminile sotto l’egida di Unioncamere.

È stato recentemente pubblicato il nuovo avviso per la concessione di contributi alle imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere, la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore.

Per presentarne le caratteristiche e confrontarsi sul tema della parità di genere con particolare riferimento ai vantaggi che la certificazione comporta per le imprese, il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Brindisi – Taranto organizza per domani, venerdì 21 febbraio 2025 dalle ore 10.30 alle 13.00 nella Sala Malcarne dell’Ente camerale, in Via Bastioni Carlo V, 4 a Brindisi l’evento: “Parità di genere: perché la certificazione?”.

L’iniziativa si svolge sotto l’egida di Unioncamere e con il supporto tecnico di Dintec S.c.r.l..

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail alla Segreteria del Comitato: imprenditoria.femminile@brta.camcom.it

Quanti non possano essere presenti fisicamente, potranno seguire il webinar collegandosi a questo indirizzo:

https://conference-web-it.zoom.us/j/84486015856?pwd=hAjxyo8s7qZauDdfpv6BXICKkdqKXV.1