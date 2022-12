CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ANCHE AD ESTERNI AL “FERDINANDO” DI MESAGNE

Certificazioni Informatiche anche ad esterni al Tecnico Economico “Ferdinando” di Mesagne

Da gennaio 2023, presso l’Istituto Tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne in via Damiano Chiesa, riprendono le sessioni d’esame per il conseguimento della Certificazione Informatica Pekit. Tale certificazione è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione ed è valida in concorsi pubblici, graduatorie, università, ecc. La scuola offre questa importante opportunità anche a persone esterne.

Da quest’anno c’è una importante novità, gli alunni della Cooperativa Scolastica dell’Istituto gestiranno un corso (in parte in presenza e in parte online) anch’esso riconosciuto da Enti Pubblici; in tal modo i candidati potranno conseguire una doppia certificazione relativa al superamento dell’esame e anche alla frequenza del corso con un elevato numero di ore.

Chiunque fosse interessato può chiedere informazioni all’indirizzo pekitferdinando@gmail.com o chiamando il referente prof. Vincenzo Caforio al 336327578.