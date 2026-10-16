Cessata l’emergenza-carburante per l’aeroporto del Salento. Revocato il “notam”

Con il venir meno delle criticità legate alla situazione carburante, dalle 17:00 di oggi sono stati cancellati i NOTAM emessi il 13 ottobre scorso per gli aeroporti di Bari e Brindisi. Aeroporti di Puglia informa che la cancellazione rappresenta un ritorno alla regolare operatività connessa alla disponibilità di carburante, anche se è bene sottolineare che nel corso degli ultimi giorni, le attività aeroportuali si sono svolte regolarmente, senza alcuna criticità e garantendo la continuità operativa degli scali.