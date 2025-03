Cetma, al NautiGo evento sulla digitalizzazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle imprese marittime

Si è svolto oggi, nell’ambito del NautiGO di Lecce, il convegno dedicato alla trasformazione digitale della Blue Economy, un appuntamento che ha visto la partecipazione di esperti del settore, aziende e istituzioni per discutere le sfide e le opportunità offerte dalle tecnologie dell’Industria 4.0 nel contesto marittimo.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui risultati preliminari del Progetto BEST 4.0, un’iniziativa finanziata dal Programma Interreg Italia-Croazia volta a supportare le PMI della Blue Economy nella transizione digitale, attraverso l’adozione di strumenti avanzati come IoT, Big Data, AI, simulazione digitale e realtà aumentata.

Tra i protagonisti della giornata CETMA, partner strategico del progetto, che ha presentato il TML Assessment (Technology Maturity Level), illustrando il livello di maturità tecnologica delle aziende intervistate e fornendo una panoramica sulle tendenze emergenti e sulle barriere all’innovazione e mettendo a confronto il panorama nazionale con i risultati raccolti dai partner croati.

Durante il suo intervento, l’ing. Luca Rizzi ha evidenziato il ruolo chiave della digitalizzazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle imprese marittime. A seguire i ricercatori del CETMA, Centro di ricerche europeo di tecnologie design e materiali, hanno presentato interessanti casi studio sviluppati per le aziende che operano nel settore. Antonio Gerardi, manager dell’area di Modellistica e Simulazione, ha approfondito il tema degli strumenti di simulazione a supporto della Blue Economy, mostrando come l’adozione di tecnologie digitali possa ottimizzare ed accelerare la progettazione riducendo tempi e costi.

Un focus speciale è stato dedicato inoltre alle applicazioni di realtà estesa (XR) nel settore, con l’intervento di Giuseppe De Prezzo manager dell’area di Virtual e Augmented Reality e Multimedia, che ha presentato soluzioni innovative per la formazione e la gestione operativa in ambito marittimo.

A seguire, la discussione si è spostata sulla rete europea di innovazione digitale con la presentazione di CETMA DISHME da parte di Francesca Felline, che ha illustrato le opportunità offerte dalla collaborazione tra ricerca, industria e digital innovation hub.

Da remoto sono infine intervenuti i colleghi di FAROS che hanno raccontato l’esperienza dell’acceleratore di startup nato per sostenere l’ecosistema imprenditoriale nella Blue Economy, sottolineando il ruolo delle nuove imprese nell’adozione di soluzioni tecnologiche innovative. L’evento si è concluso con una riflessione sulle prospettive future del settore, ribadendo la necessità di strategie integrate per favorire l’innovazione, l’adozione di tecnologie digitali e la sostenibilità ambientale nel panorama marittimo.

Il progetto BEST 4.0 continua a rappresentare un punto di riferimento per la trasformazione digitale della Blue Economy, fornendo strumenti concreti per accompagnare le PMI nel loro percorso di innovazione tecnologica.

Spiega Luca Rizzi, New Product Development unit Manager – NED Department CETMA: “Siamo tornati proprio ieri da una visita di interscambio di 3 giorni, con la Croazia dove abbiamo avuto modo di toccare con mano le innovazioni che il DIH AgriFood, partner croato del progetto BEST4.0, sta introducendo per migliorare monitoraggio preventivo e resa produttiva della mitilicoltura. È ormai evidente a tutte le imprese, la necessità di affrontare un aggiornamento tecnologico, al fine di essere maggiormente resilienti. Il settore dell’acquacultura in mare deve inoltre prevedere i rischi legati al cambiamento climatico. Il monitoraggio tramite sistemi IoT, i modelli predittivi e la robotica subacquea possono oggi mitigare parzialmente i rischi a cui deve andare incontro il settore. Ma tutte le imprese del settore della Blue Economy devono, oggi più che mai, investire in conoscenza e gli strumenti finanziati dall’Europa diventano un’opportunità imprescindibile per fare Test Before Invest e per toccare con mano le soluzioni applicabili ai propri modelli aziendali. CETMA, la cui mission aziendale è proprio il trasferimento tecnologico, auspica con questo progetto di poter essere la chiave di volta per l’innovazione delle nostre imprese pugliesi”.