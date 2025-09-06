Cgil – Anche a Brindisi manifestazione contro il genocidio in Palestina

Manifestazione questa mattina, organizzata da Cgil e che ha visto la partecipazione di altre associazioni, nei pressi della Base Onu di Brindisi, al rione Casale, contro la guerra in Palestina da parte di Israele. Una guerra che sta portando morte, degrado, distruzione su un popolo che i manifestanti non vogliono abbandonare al proprio destino. Si e’ alzato forte il grido nei confronti di Israele e di tutti gli stati europei e gki Stati Uniti d’America affinchè si ponga fine allo sterminio di bambini, donne e di un intero popolo. Solidarietà espressa anche nei confronti degli attivisti e dei parlamentari che si sono diretti verso la Palestina a rischio della propria vita. Vita che hanno perso anche tantissimi nostri colleghi giornalisti. Presenti alla manifestazione un po’ tutte le anime della sinistra del territorio provinciale.



















