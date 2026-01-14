Cgil – Centrrale Enel, accordo ponte che risolve temporaneamente il tema occupazionale



La CGIL chiede a Prefetto e Presidente della Regione Puglia

l’immediata convocazione di un tavolo ministeriale per garantire

continuità occupazionale e tutelare il territorio brindisino.

Al MIMIT

Al Ministro Urso

A sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi

Dottor Guido Aprea

Al Commissario Straordinario

sua Eccellenza Luigi carnevale

Al Presidente della Regione Puglia

Ingegner Antonio Decaro

Al Sindaco di Brindisi

Dottor Giuseppe Marchionna

Nell’incontro del 2 dicembre scorso presso Confindustria Brindisi, la

direzione di Enel presentò alle organizzazioni sindacali, alcune

prospettive relativamente al futuro a breve termine dello

stabilimento della centrale Federico II.

Il lavoro che si sarebbe sviluppato per la gestione del phase out –

messa in sicurezza, smantellamento e bonifiche – avrebbe garantito

lavoro a 235 unità per 24/30 mesi (periodo 1 gennaio 2026, 30

giugno 2028);

Dal 1 aprile 2026 è prevista la partenza del progetto BESS per 400

unità con professionalità da utilizzare come edili e elettricisti.

Sull’area Enel partirà a breve anche il progetto dell’Acquedotto

pugliese per la realizzazione di un dissalatore, nonché la

realizzazione dell’Accordo di programma per la

decarbonizzazione e l’avvio di progetti di reinsediamento di

energia pulita (eolico, idrogeno verde, fotovoltaico, batterie di

accumulo ecc…).

Alla luce di queste comunicazioni rese da Enel e dalle informazioni

collegate al sito, la Cgil ha sempre evidenziato la necessità di

individuare un percorso condiviso per traguardare tutti i lavoratori

almeno fino a giugno 2028 a partire dagli ex lavoratori della SIR.

La nostra posizione è stata ribadita nell’incontro del 2 e del 19

dicembre presso Confindustria e anche nell’incontro in Prefettura

del 23 dicembre u.s. partendo dalla necessità di dare garanzie ai

lavoratori con l’inserimento della clausola sociale e senza soluzione

di continuità (stesso salario, stessa anzianità, valorizzando

professionalità e qualifiche).

Nell’accordo del 23 dicembre 2025 sottoscritto presso la prefettura

si convenne che “… Si prefigura una situazione di collocazione

senza soluzione di continuità lavorativa dei citati lavoratori (50 Sir)

a partire dal 1 gennaio 2026…”.

Questo accordo ribadiamo è stato disatteso ed Enel ha tradito

l’impegno assunto, ha ignorato le richieste della Cgil, ha tradito la

fiducia dei lavoratori. Tuttavia con l’accordo del 13 u.s. si è voluto

dare una soluzione parziale e temporanea, con contratti a tempo

determinato per 3 mesi, che sposta il problema ad aprile.

Per queste ragioni, chiediamo a sua eccellenza il Prefetto e al

Presidente di Regione Puglia, di sostenere la nostra richiesta di

convocazione urgente di un tavolo ministeriale al MIMIT e con il

MASE MINLAV, per affrontare in maniera adeguata la vertenza, che

non è solo la vertenza dei lavoratori ex SIR ma la vertenza di tutti i

lavoratori della centrale che avrà ricadute negative sul territorio

brindisino e pertanto è la vertenza di Brindisi e del Futuro

dell’Energia.

Tenuto conto che il decreto che si attendeva per il 29/12 non è

arrivato, e che il MASE e il Governo ad oggi non ha assunto alcun

impegno sulla Centrale Federico II, neanche rispetto al

mantenimento dell’impianto in riservA a freddo, scelta per la quale

ad oggi non si intravedono vantaggi per il territorio, per l’ambiente

e per le ricadute occupazionali.

Come anche rispetto all’Accordo di Programma legato alla

decarbonizzazione avvertiamo la necessità di avere una

accelerazione dell’avvio dei progetti presentati all’ultimo tavolo

ministeriale dello scorso anno.



La Segreteria generale

CGIL Brindisi

Il Coordinamento Industria

CGIL Brindisi