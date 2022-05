CGIL/CISL/UIL – SOTTOSCRITTO IL PRIMO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE. ALLA TELCOM DI OSTUNI

Sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale alla TELCOM

Le Segreterie di Brindisi di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, rispettivamente rappresentate da Antonio Frattini, Marcello De Marco, Carlo Perrucci, la RSU e la Telcom S.p.A. con sede a Ostuni, hanno sottoscritto e depositato presso il Ministero del Lavoro, il primo Contratto Integrativo Aziendale del 2022 della provincia di Brindisi, che introduce per i 178 lavoratori, attraverso la bilateralità CONFAPI il sistema che coinvolge tutte le imprese che fanno riferimento al CCNL delle Piccole e Medie Imprese, l’erogazione di prestazioni di welfare contrattuale fondamentali per aggiungere alle retribuzioni previste dai contratti collettivi l’assistenza sanitaria integrativa e il Welfare aziendale con ENFEA ed ENFEA Salute.

Nel Contratto si confermano gli investimenti per l’innovazione dei processi produttivi, un sistema di costanti Relazioni Industriali, si istituisce il Premio di Risultato e si introduce il Libretto Formativo per rendere spendibili tutte le diverse esperienze di apprendimento e Formazione continua dei lavoratori, certificando il portfolio di competenze/conoscenze acquisite, per la crescita professionale.

Si impianta il Comitato paritetico – RLS, Medico Competente, RSPP – per il monitoraggio dei processi industriali, della Salute e Sicurezza dei lavoratori in azienda, con il compito di analizzare congiuntamente – in termini di efficacia ed efficienza – l’andamento della sicurezza aziendale, gli incidenti ed i mancati incidenti, l’adeguatezza del DVR e dei DPI adottati, la sicurezza degli impianti, macchinari ed attrezzature di sito e di reparto e degli ambienti di lavoro. Si istituisce la Banca Orenella quale far confluire – su base individuale e volontaria – le ore di maggiore prestazione giornaliera, allo scopo di consentire ai singoli lavoratori l’utilizzo del monte ore accantonato per motivi di studio, di salute e per situazioni personali/familiari straordinarie.

Un percorso negoziale avviato non in una grande multinazionale ma in un’azienda che applica il CCNL UNIONCHIMICA Confapi per i lavoratori della Piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, sottoscritto a livello nazionale nel mese di marzo 2019 che ha consentito di costruire, in provincia di Brindisi, una cornice utile a condividere tra l’Azienda ed il Sindacato gli strumenti di confronto per raggiungere importanti punti di convergenza nell’interesse di tutti i lavoratori TELCOM e sottoscrivere un Contratto Integrativo che avrà efficacia e validità dal 1° Maggio 2022 sino al 31 dicembre 2023, con successivo tacito rinnovo salvo disdetta di una delle Parti.

I mercati in cui opera la TELCOM sono caratterizzati da processi di trasformazione di elevata complessità e da un sempre crescente livello di competizione, la crisi sanitaria ed economica legata al Covid-19, la recente guerra in Ucraina e l’impennata senza precedenti del prezzo del petrolio, nell’incertezza di un quadro internazionale ancora in evoluzione, hanno modificato profondamente gli equilibri preesistenti, comportando un cambio di paradigma epocale a livello tecnologico, culturale, sociale ed economico, pur in questo contesto Azienda e Sindacato sono riuscite a ricercare e trovare l’accordo sottoscritto.

Brindisi 25 maggio ’22

p. Le Segreterie Territoriali

Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil

(Antonio Frattini) (Marcello De Marco) (Carlo Perrucci)