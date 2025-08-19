Cgil/Cisl/Uil/Ugl/Cisal – Dissentiamo dalle affermazioni di Curto sulla STP

In merito al comunicato del Sen. Curto

Le scriventi RSA aziendali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL – UGL UTOFERRO presenti nella S.T.P. Brindisi dissentono profondamente dalle affermazioni contenute nel comunicato rilasciato in data odierna dal Sen. Curto, secondo cui le condotte attuate dalla S.T.P. Brindisi sarebbero discriminatorie.

Al contrario, riteniamo che le misure adottate dalla S.T.P. Brindisi, come lo spostamento temporaneo di alcuni lavoratori sulla sede di Brindisi, siano iniziative positive volte a garantire il rispetto delle prescrizioni medico-legali e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lo spostamento temporaneo sul gruppo di Brindisi, permetterebbe ai lavoratori provvisoriamente interessati da prescrizioni medico legali di avere le “agevolazioni” necessarie per il rispetto delle stesse limitazioni senza impattare negativamente sulla qualità lavorativa di tutti gli altri lavoratori, essendo gruppi formati con una rosa di turni minori.

E’ priorità delle sigle sindacali scriventi operare a tutela di TUTTI i lavoratori, motivo per il quale durante il confronto con l’azienda in merito alla problematica di cui sopra, si sono espresse favorevoli a tale provvedimento.

Le sigle sindacali restano disponibili al confronto con tutte le parti interessate per discutere delle misure adottate e delle possibili soluzioni che tutelino i diritti dei lavoratori e garantiscano la gestione efficiente del servizio.