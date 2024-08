CGIL convoca l’Agora’ per lo sviluppo sostenibile

Incontro questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna sullo sviluppo sostenibile del territorio brindisino. L’agora’ è’ stato convocato dalla Cgil ed ha visto la partecipazione dei tradizionali gruppi, movimenti, associazioni e partiti, come Pd, M5 Stelle, BBC e AVS, che gravitano intorno al centrosinistra. Ha relazionato il segretario territoriale generale della Cgil, Antonio Macchia. “Non c’è’ più tempo da perdere – ha detto Macchia – tanto che noi non facciamo ferie. La gente ha bisogno di risposte urgenti e il momento storico e’ critico. Porto, industria, agricoltura, ambiente e lavoro hanno necessità di soluzioni veloci per rilanciare dal punto di vista sociale ed economico il nostro territorio. Su alcuni punti abbiamo notato unità di intenti in consiglio comunale tra destra e sinistra. Su altri punti dobbiamo trovare soluzioni comuni”. Convegno partecipato ma non affollato.