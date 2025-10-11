Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Cgil e Cisl – Si avvii subito il processo di internalizzazione del servizio di pulimento e sanificazione dell’ASL di Brindisi

Asl Brindisi

Nella giornata di ieri 10/10/2025, si è tenuto , presso la sede della direzione sanitaria dell’ Asl di Brindisi , un incontro tra la Filcams Cgil , Nidil Cgil di Brindisi, Fisascat Cisl Taranto Brindisi e l’ASL BR.

La riunione , fortemente voluta dai sindacati , ha visto al centro delle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici la necessità e l’urgenza di attivare tutte le procedure finalizzate all’attuazione del processo di internalizzazione dei servizi di pulizia e sanificazione affidati fino al 31/10/2025 (salvo proroga) alla Colser Società Cooperativa e alla Meridionale Servizi Soc.Coop, al fine di garantire un trattamento normativo e reddituale adeguato e dignitoso e un servizio efficiente e economicamente sostenibile.

Dal confronto , le organizzazioni sindacali , hanno più volte evidenziato quanto la provincia di Brindisi sia rimasta l’unica ad avere tale servizio esternalizzato a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato resa esigibile , ma che gli stessi servizi sono già erogati , in tutte le altre cinque province pugliesi, dalle Sanitaservice provinciali, società partecipate della ASL pugliese.

Pertanto,  Filcams Cgil , Nidil Cgil  e Fisacat Cisl , alla luce dell’imminente scadenza dell’appalto, consapevoli che il processo di internalizzazione che coinvolgerebbe più di 365 lavoratori e lavoratrici potrebbe essere articolato , ascoltate anche le dichiarazioni del Direttore Generale De Nuccio per il tramite della Dott.ssa Claudia D’Onofrio, la quale ha ribadito che  ASL è in attesa di ricevere  da  Sanitaservice il Business Plan del servizio, strumento essenziale per valutare l’ipotesi di internalizzazione, ,  hanno rimarcato che in mancanza di riscontro a tale richiesta , decorsi 7 giorni dall’incontro, attiveranno tutti gli strumenti di mobilitazioni e di lotta al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici .

Brindisi 11/10/2025

    Filcams Cgil Br                                   Nidil Cgil Br                     Fisascat Cisl Ta Br                                

    Claudia Nigro                                 Chiara Cleopazzo                  Maria Scala Vinci         

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
snim
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning