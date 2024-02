Cgil – Incontro sul futuro di Brindisi

Si e’ tenuto presso Palazzo Nervegna un incontro organizzato da Cgil sul tema “Progetti e sviluppo per Brindisi hub del Mediterraneo”. Una iniziativa per ribadire la necessità di utilizzare al Sud, e quindi a Brindisi, i fondi del PNRR. Circostanza che la Cgil non pensa sia sempre nelle valutazioni del Governo e dei

Ministeri competenti. Altri argomenti all’attenzione del tavolo di discussione la questione del deposito gas Edison nel porto di Brindisi e i trasporti All’incontro e’ intervenuto l’on. Roberto Traversi (Mov 5 Stelle), componente della Commissione Trasporti. Presente il consigliere comunale Roberto Fusco, sempre per il Mov5 Stelle.