CGIL – LA NEUROLOGIA DEL “PERRINO” SULL’ORLO DEL COLLASSO

La Neurologia dell’Ospedale Perrino sull’orlo del collasso a causa della carenza di personale infermieristico: Emergenza sanitaria a Brindisi

I pazienti neurologici della provincia di Brindisi rischiano di trovarsi di fronte a un’emergenza sanitaria a causa della grave carenza di personale infermieristico nell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Neurologia dell’Ospedale Perrino. La situazione, che preoccupa da tempo la FP CGIL Brindisi, non trova risposte concrete da parte dei dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), che sembra sorda alle continue richieste che provengono in primis dal Direttore della UOC e dalla Coordinatrice infermieristica. Richieste che, rimanendo inevase, pregiudicheranno la qualità e la sicurezza delle cure in servizi strategici per il bacino di utenza della UOC di Neurologia del Perrino, ben superiore a quello della provincia brindisina.

Si pensi, ad esempio, all’attività ambulatoriale e di Day Service: la grave carenza di personale infermieristico rallenta la risposta alla domanda di salute e, per mantenere gli standard di sicurezza e di qualità delle cure nei diversi regimi di ricovero (per quasi sempre delicati e fragili con diagnosi e assistenza ai malati di: Parkinson, sclerosi multipla, SLA, miastenia, epilessia, ictus ischemico/emorragico, TIA, demenza, Alzheimer, cefalea, malattie genetiche rare, morbo della mucca pazza, neuropatie etc.), costringe il personale in servizio, fortemente coeso e solidale sia in ambito lavorativo sia verso i pazienti, a colmare le lacune facendosi carico di lavoro e turni in eccedenza che, inevitabilmente, potrebbero aumentare il rischio clinico e i rischi professionali (come, gli infortuni sul lavoro, malattie e patologie stress lavoro correlato).

Si consideri che la pianificazione della turnistica di aprile non sarà completa a causa della palese mancanza dell’indice di turnover del personale: tra malattie, gravidanze non sostituite, cessazioni di contratto etc., solo il grande spirito di abnegazione del personale infermieristico che sta rinunciando a ferie e riposi, sta consentendo alla Neurologia di poter garantire ai pazienti tutti i servizi.

A questa OS spiace dover sentire che alle esigenze della sicurezza delle cure viene opposto un irrigidimento burocratico.

È assolutamente prioritario rammentare a chi legge che la complessità del paziente neurologico richiede un’assistenza altamente qualificata, che necessita di almeno 4 unità infermieristiche per turno, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

È necessario che si assumano responsabilità che garantiscano il diritto alla salute dei pazienti neurologici della provincia di Brindisi. È inoltre fondamentale garantire il diritto al lavoro dignitoso del personale infermieristico e la sicurezza dei lavoratori in ospedale.

La situazione attuale richiede un’azione urgente e decisa. È fondamentale che il personale infermieristico sia adeguatamente supportato e che vengano adottate misure per garantire la sicurezza e la qualità dell’assistenza sanitaria fornita ai pazienti neurologici della provincia di Brindisi.

La FP CGIL Brindisi esprime la massima solidarietà alla neurologia di Brindisi e a tutti i pazienti che vengono curati con amore e professionalità, e chiede al commissario straordinario e a tutta la dirigenza incardinata nell’area del personale di risolvere prontamente la situazione.

La Segretaria Provinciale FP CGIL BR Il coordinatore alla Sanità FP CGIL BR Il coordinatore area medica FP CGIL BR

Chiara Cleopazzo Francesco Pollasto Luca Ghezzani