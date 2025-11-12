Facebook Instagram
Cgil. Presentato il programma “Brindisi Futura 2030”

Nel pomeriggio, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, la Cgil ha presentato il documento “Brindisi futura 2030”, un programma di proposte per il rilancio del territorio in previsione del rinnovo del Consiglio Regionale. Ha relazionato il segretario generale Massimo Di Cesare. Presenti quasi tutti i candidati alle prossime elezioni regionali del centro sinistra. Tra i temi trattati i finanziamenti per la transizione energetica e la dismissione degli approvvigionamenti da fonti fossili per la centrale termoelettrica di Cerano. Il tutto come minimo comune denominatore l’occupazione.

