Cgil – Protocollo di genere nel lavoro, sottoscritto “accordo di rete” a Brindisi, ma escluse le parti sociali e sindacati

Protocollo di genere nel lavoro, sottoscritto “accordo di rete” a Brindisi, ma escluse le parti sociali e sindacati

Apprendiamo tramite le testate online di Brindisi, che nella giornata di ieri è stato firmato un protocollo d’ intesa sulla parità di genere nel lavoro come “accordo di rete”, per contrastare il divario occupazionale tra uomini e donne nel nostro territorio.

Ci risulta incredibile venirne a conoscenza a mezzo stampa, elusa qualsiasi forma di confronto con le parti sociali e i sindacati.

Chiediamo un incontro urgente per condividere tale protocollo, costituendo lo stesso temi sensibili che attanagliano le donne del nostro territorio, ciò nel rispetto delle nostre prerogative di tutela delle stesse. Donne e lavoro, una lotta alle discriminazioni di genere che mettiamo in campo ogni giorno sui luoghi di lavoro, non può riguardare solo una parte degli attori di questo territorio, escludendo sindacati e parti sociali. Un metodo che riteniamo opinabile aldilà del merito, tenuto conto che a livello regionale questo percorso è da sempre consolidato e condiviso.

Sul territorio si firma un accordo di rete come citato negli articoli di stampa online, che ha disconnesso le prerogative sindacali e sociali degli attori deputati al confronto. La condizione femminile e professionale paga l’assenza di servizi e la conciliazione vita – lavoro anche a Brindisi, vanno rimosse le barriere che impediscono l’inserimento lavorativo, servono modelli e protocolli come questo, ma condivisi, per favorire l’inclusione lavorativa e il contrasto alla violenza di genere, ma dobbiamo farlo insieme.

Il Coordinamento Donne Il Segretario Generale

La Segretaria Massimo Di Cesare

Rosa Maffei