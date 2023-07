Cgil: raccolta firme per una sanità migliore

Iniziativa nel pomeriggio di venerdì della Cgil di Brindisi, presso piazza Vittoria, per la raccolta firme per una sanità migliore, al fianco dei cittadini, e perla non chiusura degli Ospedali. Prsente anche Sinistra Italiana. E’ intervenuto il segretario generale CGIL di Brindisi, Antonio Macchia.